Israëlisch premier Netanyahu belooft “krachtdadig” antwoord na twee Palestijnse aanslagen

Na twee Palestijnse aanslagen in Oost-Jeruzalem heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdag verklaard dat hij snel “een krachtdadig” antwoord zal bieden op “het terrorisme”.

“Onze repliek zal krachtdadig, snel en precies zijn”, zo verklaarde Netanyahu aan de pers voor aanvang van een spoedbijeenkomst met de belangrijkste ministers verantwoordelijk voor veiligheid. “We willen geen escalatie, maar we zijn voorbereid op elk scenario”.

Netanyahu riep zijn ministers bijeen na twee Palestijnse aanvallen in Oost-Jeruzalem in minder dan 24 uur. Bij een schietpartij op bezoekers van een synagoge stierven vrijdag zeven mensen en zaterdag vielen opnieuw twee zwaargewonden toen een 13-jarige het vuur opende in de wijk.

Later op zaterdag loste een Palestijn ook een schot in een restaurant in Jericho op de Westelijke Jordaanoever, maar daarbij raakte volgens het Israëlische leger niemand gewond. Uit beelden van bewakingscamera’s bleek dat de aanvaller problemen ondervond met zijn wapen. Hij sloeg op de vlucht.