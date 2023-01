Egan Bernal verlaat Ronde van San Juan tijdens voorlaatste rit ondanks hoopgevende prestaties en vierde plaats in klassement

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) is zaterdag afgestapt tijdens de voorlaatste rit van de Ronde van San Juan. De 26-jarige Colombiaan die drie dagen geleden nog in de aanval ging, heeft last aan zijn knie en stapte daarom tijdens de zesde rit al na enkele kilometers af. Vrijdag kwam hij nochtans als vierde boven op de Alto de Colorado. Hij stond ook vierde in het algemeen klassement.

De voorlaatste rit in de Ronde van San Juan is na een dagje klimmen opnieuw spek voor de bek van de sprinters. Tijdens het begin van de rit kwam het opvallende bericht dat Bernal afgestapt is. En dat tijdens een vlakke etappe. Zijn team INEOS Grenadiers maakte kort daarna de oorzaak bekend: “Bernal kampt met last aan zijn linkerknie sinds hij betrokken was bij een valpartij tijdens de eerste etappe”.

Een jaar geleden had Bernal nog een zwaar accident op training in zijn thuisland. Hij botste met zijn tijdritfiets keihard op een stilstaande bus. Bij de val liep hij tal van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, borstletsel, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

De Tourwinnaar van 2019 begon aan een loodzware revalidatie en begon eind vorig seizoen alweer wedstrijden te rijden. Dit seizoen wil hij opnieuw top zijn en mikt hij onder meer op de Ronde van Frankrijk.