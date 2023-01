Opruimgoeroe Marie Kondo heeft het opruimen “een beetje opgegeven”

“Mijn huis is rommelig.” De fans van Marie Kondo, bij ons vooral bekend van de Netflix-serie ‘Tidying up with Marie Kondo’, wisten niet wat ze hoorden toen dé opruimgoeroe zei dat ze het opruimen “een beetje heeft opgegeven”. “Mijn huis is rommelig.”

In de Netflix-serie hielp Marie Kondo mensen hun rommelige huizen op te ruimen en hun ruimtes zo te organiseren dat ze rust en vreugde uitstraalden. De serie kwam uit in 2019 en werd een wereldwijd succes.

In een nieuw boek Marie ‘Kondo’s Kurashi at home: how to organize your space and achieve your ideal life’ benadrukt ze niet zozeer het opruimen van fysieke ruimtes, maar wel van mentale en emotionele ruimtes. “Je kleren opgevouwen en georganiseerd houden kan net zo belangrijk zijn als ’s ochtends naar klassieke muziek luisteren of tijd maken voor je kinderen.”

Het was in een webinar ter promotie van haar nieuwe boek dat Kondo de opmerkelijke bekentenis deed. “De opruimkoningin ruimt niet meer zoveel op na de geboorte van haar derde zoon. Mijn huis is rommelig.”

Kondo had er echter een verklaring voor. Ze is intussen moeder van drie kinderen, van wie de jongste nog geen twee jaar is. “Opruimen betekent omgaan met alle dingen in je leven. Dus wat wil je echt op orde brengen? Mijn huis is rommelig, maar de manier waarop ik mijn tijd doorbreng is de juiste manier voor mij op dit moment in deze fase van mijn leven. Tot nu toe was ik een professionele opruimer, dus ik deed mijn best om thuis alles altijd netjes te houden. Ik heb dat op een goede manier voor mij opgegeven. Nu realiseer ik me dat het voor mij belangrijk is om tijd met mijn kinderen thuis door te brengen.”