KV Oostende ziet hoopgevende zege tegen KV Kortrijk in slotfase uit handen glippen

KV Oostende trok met een 0 op 18 naar het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Maar daar was tijdens de match niets van te zijn. De bezoekers verdienden meer dan een gelijkspel, maar KV Kortrijk bracht op het einde van de wedstrijd de stand weer in evenwicht na een schlemielig doelpunt van Gueye.

KV Oostende zakte met één missie af naar Kortrijk: punten pakken. Wat ook broodnodig was als we voor de wedstrijd het klassement bekeken. De laatste competitiezege van KVO dateerde al van begin november. Tegenstander van dienst was toen ... KV Kortrijk. Ondanks hun slechte vorm begon de uitploeg het best aan de wedstrijd. Het moest zelfs altijd op voorsprong gekomen zijn via een poging van Atanga. De Ghanees kopte te zwak op doelman Vandenberghe. Meteen een flinke waarschuwing aan het adres van de thuisploeg, wat hen ook wakker schudde. Na de misser van Atanga kwamen de Kerels beter in de wedstrijd. Selemani strooide met listige passes en Watanabe won achterin ieder kopduel.

Het vertrouwen groeide en resulteerde in een doelpunt. Het leer kwam via de voet van een Oostendenaar in de voeten van Selemani, die op zijn beurt niet twijfelde en de bal in de korte hoek schoot. De eerste kans voor KVK en meteen prijs, efficiëntie op zijn best en een serieuze domper voor KV Oostende. Daarbovenop ging kapitein Anton Tanghe ook nog eens geblesseerd naar de kant na een kopduel met Messaoudi. Geen leuk verjaardagsgeschenk voor hem.

© BELGA

De krappe voorsprong van de thuisploeg werd rond het halfuur verdubbeld door Messaoudi. De Algerijn kreeg de bal in de diepte aangespeeld en werkte het ook nog eens proper af. Echter ging het feestje niet door, want de vlag ging de hoogte in. Geluk voor KVO, dat hier verse moed wist uit te puren. Hornby zette zich goed door langs de zijlijn en bediende Bätzner met een uitstekende voorzet. De Duitser liep goed in en duwde de bal voorbij Vandenberghe. Een gelijkmaker die ietwat uit de lucht kwam gevallen, maar op basis van het spel was die zeker niet onverdiend.

De knie van Gueye

Thalhammer rook aan de rust dat de Kortrijkse verdediging niet stabiel stond en stuurde met Ambrose zijn troefkaart het veld op. De Fransman bracht meteen gevaar met een schotje en enkele goede dribbels, maar het was doelpuntenmaker Bätzner die het gevaarlijkst was kort na de koffie. De jonge middenvelder trof met een staalharde vlam de paal. Het zat KVO, net zoals hun wedstrijd op KV Mechelen, niet mee.

© BELGA

KV Kortrijk kreeg geen lijn meer in hun spel en verdween uit beeld. De bezoekers toonden zich veel scherper in de duels en zorgden voor het meeste gevaar. Maar die bal wou er maar niet in voor KV Oostende. Ook niet wanneer Vandenberghe zich gewonnen moest geven op een schotje van nieuwkomer Durdov. Wasinski kon het leer net op tijd van de lijn wegwerken. Echter was het uitstel van executie. Ambrose, de troefkaart van Thalhammer, bracht zijn ploeg diep in de wedstrijd op voorsprong. Over de hele wedstrijd gezien verdiend, maar lang hebben ze niet van hun voorsprong kunnen genieten. Een schlemielig doelpunt, zowaar met zijn knie, viel in doel. Pech voor Oostende dat met een puntje terugkeert naar zee.

© BELGA

KV Kortrijk: Vandenberghe, Watanabe, Atemona (45’ De Neve), Mehssatou, Silva, Kadri (75’ Tanaka), Loncar (87’ Regali), Avenatti, Bruno (57’ Wasinski), Messaoudi (75’ Gueye), Selemani.

KV Oostende: Phillips, Tanghe (33’ Urhoghide), Capon, Rodin, D’Haese (75’ Arase), Sakamoto, Amade, Dewaele (61’ Durdov), Batzner, Atanga (45’ Ambrose), Hornby (61’ Dwomoh).

Doelpunten: 20’ Selemani 1-0, 45’ Bätzner (Hornby) 1-1, 85’ Ambrose 1-2, 89’ Gueye

Gele kaarten: 48’ Selemani (schwalbe).

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut.

Toeschouwers: 6719.