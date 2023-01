Billijk gelijkspel tegen OH Leuven houdt STVV in top acht

OH Leuven en STVV kondigde zich aan als een duel tussen twee teams uit de middenmoot die allebei nog uitzicht hebben op play-off 2. Vooral de thuisploeg had nood aan een overwinning want dat kon de ploeg van Marc Brys nog maar één keer doen in 2023.

Beide coaches voerden één wissel door: Tamari verving Vlietinck bij OH Leuven, bij STVV kwam Bruno terug in de ploeg ten nadele van Dumont. De topschutter van de Kanaries scoorde nog nooit tegen de Leuvenaren maar kon al na 7 minuten die vloek doorbreken. De voorzet van Boya was echter net te hard en Bruno kon er enkel nog met zijn hand bij, wat hem op een gele kaart kwam te staan.

Sturm und drang

Wie dacht dat STVV zich kwam ingraven aan den Dreef, had het mis. De start van de Kanaries was samen te vatten als ‘sturm und drang’ met veel duelkracht en een hoge pressing. Bij OH Leuven kozen ze voor een afwachtende houding. Die werd genadeloos afgestraft. Met een heerlijk hakje zette Okazaki een Japans driehoekje op dat via een lage voorzet van Hashioka en het schot van Hayashi in de korte hoek tot de 0-1 leidde. De vroege Truiense voorsprong was zeker niet onverdiend te noemen.

In de Leuvense dug-out was het gevloek van Marc Brys terecht. Iedereen weet intussen dat STVV nog moeilijk te verslaan is als het op voorsprong komt, Brys op kop. De geel-blauwe brigade kroop na de openingstreffer dan ook terug in haar vertrouwde egelstelling en mikte op de snelle tegenaanval, een succesrecept dat hen buitenshuis al een karrenvracht aan punten opleverde.

De thuisploeg beet zich in het restant van de eerste helft stuk op het geel-blauwe pantser en dat zorgde voor irritatie bij het thuispubliek. “Bloed, zweet en tranen” galmde er van de tribunes van Den Dreef. “Ruhig!” (rustig, nvdr.), riep Bernd Hollerbach van zijn kant richting zijn manschappen. Met een voorsprong de kleedkamer in gaan, dat was het opzet van de Duitser.

Dat plannetje lukte ook, al kwamen de Leuvenaren met de rust in zicht steeds meer opzetten. Tamari vlamde nipt over en vervolgens lieten Thorsteinsson en Patris de gelijkmaker liggen. De eerste zag zijn poging van de lijn gekeerd, de tweede zag Schmidt met een uitstekende beenveeg uitpakken om de 1-1 te voorkomen.

Pineut Teixeira

Nog 45 minuten standhouden, dat was de missie van de Kanaries bij het uitkomen van de kleedkamer. Die intenties werden echter al snel de kop in gedrukt toen Schrijvers in de zestien tegen de vlakte ging na contact met Teixeira. Een lichte, maar vermijdbare overtreding. Ref Boterberg aarzelde niet en wees naar de stip. Thorsteinsson faalde niet en stuurde Schmidt de verkeerde kant op: 1-1.

De verdiende gelijkmaker brak de wedstrijd open. STVV dacht plots weer aan aanvallen en dat resulteerde in een aantrekkelijk laatste halfuur, want ook OH Leuven voerde de druk op. De ingevallen Bocat zag een zeker doelpunt nog in hoekschop gewerkt, aan de overzijde stond Schmidt pal op een poging van Nsingi.

Met Taichi Hara en Mario Gonzalez was aan beide kanten intussen een verse aanvallende kracht gebracht. De invallers werden op gejuich onthaald maar tot een deftig slotoffensief kwamen beide ploegen niet meer, de 1-1 bleef op het bord. Om die puntendeling zal toch vooral OH Leuven balen. De Leuvenaren domineerden maar vonden het gaatje niet tegen STVV, dat na de gelijkmaker nog maar weinig klaarspeelde. De Kanaries blijven zo wel in de top acht staan, al kunnen ze daar zondag wel uitdonderen als Cercle Brugge wint van AA Gent.