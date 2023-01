Dit was de gouden loper van de Kastaars

Ingeborg en Goedele Liekens, allebei lid van de vakjury, verschenen op de gouden loper in het blauw. “En we hadden dat niet afgesproken”, klonk het lachend. “Ik heb het mijne geleend van een vriendin”, zegt Liekens. “Ik was destijds medeoprichter van de Vlaamse Televisiesterren, dus ik ben erg blij dat er weer mediaprijzen worden uitgereikt.”

© BELGA

Julie Van den Steen, speurder in het genomineerde programma The masked singer, poseerde samen met Vincent Fierens. Ze inspireerde haar look op een outfit van Hailey Bieber.

Lotte Vanwezemael komt in aanmerking voor een Kastaar voor haar podcast Lotte gaat diep. Ze verscheen voor de eerste keer op de rode – excuseer, gouden – loper met haar vriend Max. Haar jurk haalde ze bij E&R Wedding & Fashion in Beringen. Dicht bij huis blijven, heet dat dan.

Het moment dat Philippe zijn rol als De mol opgaf, maakt kans op een award voor ‘mediamoment van het jaar’. “Ik vind het heel mooi dat ik er, zo lang na de uitzending, nog steeds zoveel mooie reacties op krijg”, zei hij.

Ook Dziubi en Brecht uit Blind getrouwd maken kans op een award, die van deelnemers van het jaar. Dziubi acht de kansen klein, Brecht gelooft er wel in. Maar het koppel is al blij dat ze mogen aantreden in de show. “We hebben elkaar stijladvies gegeven”, klonk het.

Er viel niet naast Delphine Van Saksen-Coburg te kijken. Ze haalde de selectie net niet met haar deelname aan Dancing with the stars, maar kwam toch met plezier naar de uitreiking in een outfit van Atelier ExC in Gent. “Allemaal Belgisch materiaal”, zei ze. “Ik heb het zelf mee ontworpen.”

© BELGA

Uiteraard mag de minister van Media niet ontbreken op de uitreiking van de Vlaamse mediaprijzen. Maar of Benjamin Dalle (CD&V) een favoriet had, gaf hij niet prijs. “Ik moet een beetje neutraal blijven”, klonk het. Hij verscheen op de gouden loper met zijn echtgenote Maité.

Jelle De Beule, hier met zijn partner Sylvia Van Driessche, maakt kans op een Kastaar voor Nonkels, de succesvolle comedy waaraan hij meeschreef en waarin hij met verve Luc speelde. “Ik ben een rotslechte verliezer”, klinkt het met een lach. “Het is fijn dat het publiek zich genoeg geamuseerd heeft met de reeks om ons tot hier te stemmen. Dat betekent veel voor mij. Maar ik wil dus ook winnen.”

De oude en nieuwe presentatoren van The masked singer, Niels Destadsbader en Jens Dendoncker, verschenen samen op de rode loper. Destadsbader in een kostuum dat hij droeg tijdens één van zijn Sportpaleisconcerten, Dendoncker ook in eentje ‘dat hij had besteld voor het Sportpaleis. Maar ik heb het niet uitverkocht gekregen. (lacht)”

© BELGA

Flo Windey verscheen op de Kastaars in een opvallende jurk van Natan Couture, collega Michèle Cuvelier met een korset “dat ik geleend heb van Flo”. Ze kwamen supporteren voor hun StuBru-collega’s, die kans maken op een prijs voor De tijdloze.

Ook onze eigen vrolijke vrekken Kristof & Ewoud verschenen op de gouden loper, net als onze stemmen van assisen Marc & Cedric.

Qmusic-presentatoren Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zijn in the running voor de prijs van beste radioprogramma. Dorothee droeg een kleedje van Essentiel “dat ik in mijn kast had liggen”, Maarten een kostuum van WE Fashion. “Ik heb het wel speciaal gekocht.”

Kim Van Oncen verscheen samen met haar Goeiemorgen, morgen-collega Peter Van de Veire op de prijsuitreiking. Geen jurk met blauwe veren zoals op de MIA’s dit keer, maar een rode. Wel deed ze opnieuw een beroep op Kiki Vogels.

© BELGA

Average Rob en zijn kompanen maken kans op een prijs voor beste online videoreeks. Ze fleurden de loper op in drie verschillende outfits van Arte. “We zijn de enige onafhankelijke speler in de categorie”, zegt hij. “Ik wil daarmee een signaal uitsturen naar makers: je kan het ook zonder ongelimiteerde budgetten of een grote mediafabriek. Passie, dat is wat telt.”

Zelfs Vooruit-voorzitter Conner Rousseau maakt kans op een Kastaar, voor zijn ontmaskering als Konijn in The masked singer. “Maar ik zet er mijn geld niet op in. Persoonlijk duim ik voor de zatte madammen uit De ideale wereld. Heerlijk vind ik dat. Zelf ben ik vooral blij dat ik ’s iets anders kan doen dan een nieuwjaarsreceptie. Ik heb er vandaag al drie gedaan, morgen nog zes.”