Stoffel Vandoorne beëindigt tweede Formule E-race in Diriyah op 11e stek, zege opnieuw voor Wehrlein

Titelverdediger Stoffel Vandoorne (DS Penske) is zaterdag op de elfde plaats geëindigd in de derde manche van het nieuwe seizoen in het wereldkampioenschap Formule E. In Diriyah in Saoedi-Arabië, waar vrijdag ook al een ePrix werd afgewerkt, triomfeerde de Duitser Pascal Wehrlein (Porsche) voor de tweede dag op een rij.

Met de Brit Jake Dennis (Andretti) was de nummer twee ook identiek aan die van vrijdag. De Duitser René Rast (McLaren) vervolledigde het podium. Daarna volgden de Britten Sam Bird (Jaguar) en Jake Hughes (McLaren), die vanop de polepositie was gestart.

Vandoorne werd in de kwalificaties derde in groep A, waarna hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Zwitser Sébastien Buemi (Envision Racing). De West-Vlaming verscheen uiteindelijk als achtste op de startgrid. Met een elfde plaats herhaalde hij zijn prestatie van vrijdag, wat hem geen punten oplevert.

In de stand neemt Wehrlein de koppositie over van Dennis.

Vandoorne kroonde zich vorig seizoen tot wereldkampioen in een Mercedes, dat niet langer in de Formule E actief is. Afgelopen winter verkaste hij naar DS Penske, waar hij een tandem vormt met tweevoudig FE-wereldkampioen Jean-Eric Vergne.

De volgende ePrix vindt op 11 februari plaats in Hyderabad in India.