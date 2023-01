Absolute wereldgoal David Okereke (ex-Club Brugge) levert Cremonese geen punten op tegen Inter, Lukaku en Dessers vallen in

De 25-jarige Nigeriaan krulde de bal al na elf minuten heerlijk in de winkelhaak. Maar het leverde rode lantaarn Cremonese geen punten op. Lautaro Martinez zette de bordjes tien minuten later al gelijk en in minuut 65 maakte de Argentijnse wereldkampioen ook de 1-2. Zo blijft Cremonese steken op acht punten en een troosteloze laatste plaats in de Serie A. Inter springt voorlopig naar de tweede plaats.

Geen Belgen in de basis overigens zaterdagavond. Zowel Cyriel Dessers als Romelu Lukaku zat op de bank. Dessers viel in op het uur, Lukaku mocht een klein kwartier komen meedoen.