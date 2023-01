Paus Franciscus duidt verklaringen over homoseksualiteit

Paus Franciscus heeft zaterdag in een brief meer uitleg gegeven over een eerdere verklaring waarin hij homoseksuele daden als een zonde had omschreven. Zij die homoseksualiteit strafbaar stellen, zijn “verkeerd”, duidde hij.

Franciscus had eerder deze week in een interview met het agentschap AP voor enige ophef gezorgd met een verklaring over homoseksualiteit. “Het is geen misdaad. Ja, maar het is een zonde”, zo had de paus gezegd. Hij voegde eraan toe: “het is ook een zonde om een gebrek aan liefde tegenover anderen te hebben”.

In een brief aan de Amerikaanse pastoor James Martin probeerde de paus zaterdag zijn woorden beter te duiden. “Wanneer ik zeg dat het een zonde is, dan verwijs ik gewoon naar de katholieke moraalleer, die stelt dat elke seksuele daad buiten het huwelijk een zonde is”, schreef hij. “Natuurlijk moet men steeds de omstandigheden in overweging nemen, die een schuld kunnen beperken of helemaal wegnemen.”

Franciscus beklemtoont dat criminalisering “goed noch rechtvaardig” is. “Ik zou willen zeggen dat wie homoseksualiteit wil criminaliseren verkeerd is”, zo stelt Franciscus in de brief die zaterdag werd gepubliceerd op de website van het katholieke LGBTQ-magazine Outreach. James Martin is hoofdredacteur van Outreach en had Franciscus een brief gestuurd over het interview.

De 86-jarige paus verklaarde dat het om een mondeling interview ging. Daarbij is het “begrijpelijk” dat er bij de schriftelijke weergave ervan bepaalde nuances verloren zijn gegaan, stelde hij.