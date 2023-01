Modehuis Gucci heeft nieuwe creatief directeur

De Sarno was eerder aan de slag bij Prada, Dolce&Gabbana en sinds 2009 bij Valentino, waar hij de voorbije jaren steeds hoger in de hiërarchie klom. De 39-jarige ontwerper neemt bij Gucci het stokje over van Alessandro Michele, die in december was vertrokken.

Wanneer De Sarno precies aan het werk gaat, is nog niet duidelijk. Zijn eerste opdracht wordt het voorbereiden van de collectie voor de modeweek van Milaan in september.