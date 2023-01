De achtergelaten bosmaaier en de doorknipte draad in een weide tussen de Rijksweg en de Mortelveldstraat in Elen. — © Mark DREESEN

DILSEN-STOKKEM

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben meerdere dieven inbraken in de Mortelveldstraat in Elen gepleegd. Ze stalen werkmateriaal. Een bosmaaier die ze buit maakten, lieten ze achter in een weide. De daders hadden diezelfde nacht nog een ongeval in een weide. Daardoor weet de politie dat ze met een rood voertuig reden.