Italiaanse diplomaten doelwit van vandalisme in Berlijn en Barcelona

Volgens het ministerie hebben onbekenden vrijdagavond in Berlijn de auto van een medewerker van de Italiaanse ambassade in brand gestoken. De Duitse veiligheidsdiensten onderzoeken het incident. Het is voorlopig onduidelijk of de daad gericht was tegen de diplomaat of de Italiaanse regering. In Barcelona werden dan weer de ruiten van het Italiaanse consulaat vernield en een muur beklad. De graffiti suggereert dat er anarchisten aan het werk waren.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni stelde in een mededeling dat haar regering “deze nieuwe gevallen van geweld tegen functionarissen en diplomatieke missies met bezorgdheid volgt”. Intussen bekijkt minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani of de diplomatieke gebouwen en het personeel beter beschermd moeten worden.

Begin december werd ook al de auto van een medewerker van de ambassade in Athene in brand gestoken. Een Griekse anarchistische groepering claimde de verantwoordelijkheid.

Anarchist

Volgens mediaberichten onderzoeken de Italiaanse veiligheidsdiensten een verband tussen de incidenten en de hongerstaking van de veroordeelde anarchist Alfredo Cospito. Daarmee protesteert hij tegen het strenge gevangenisregime dat hem is opgelegd tijdens zijn celstraf in Sardinië.

Beelden van het consulaat in Barcelona tonen graffiti die amnestie voor en de vrijlating van Cospito vragen.