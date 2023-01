Man wordt verpletterd door openbaar toilet in centrum van Londen

Een man is vrijdag in het centrum van Londen om het leven gekomen terwijl hij aan het werken was aan een openbaar toilet. Om een nog onduidelijke reden kwam hij vast te zitten en werd hij verpletterd door het pop-uptoilet.

De feiten speelden zich vrijdag af op de kruising nabij Shaftesbury Avenue en Charing Cross Road in Londen. De man was aan het werk aan een openbaar pop-uptoilet, toiletten die overdag ondergronds zakken en ’s nachts met een hydraulisch systeem naar straatniveau worden getild zodat mensen er gebruik van kunnen maken. Zo’n twintig jaar geleden werden in Londen meerdere van die toiletten in gebruik genomen om wildplassen tegen te gaan.

Om een nog onduidelijke reden kwam de man echter vast te zitten en zakte het toilet naar beneden, waardoor de man verpletterd werd. Ondanks een reddingsactie waarbij de brandweer de man probeerde te bevrijden met een lier, kon geen hulp meer baten. Kort nadat ze hem los hadden gekregen, werd het slachtoffer dood verklaard.