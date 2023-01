Loena Hendrickx baalt na gemiste kans op EK-goud: “Misschien ben ik mentaal niet sterk genoeg?”

Hendrickx maakte enkele foutjes in haar vrije kuur, haar Georgische concurrente Anastasia Gubanova deed dat niet en pakte het goud. “Ik weet niet wat er gebeurde”, reageerde Hendrickx ontgoocheld. “Ik voelde me sterk en had vertrouwen, mijn trainingen weren heel goed. Misschien ben ik uiteindelijk mentaal niet sterk genoeg? Ik weet dat dit een grote kans was, maar topsport is hard.”

