Zweedse aanwinst Henrik Bellman scoort alweer voor RSCA Futures, deze keer met heerlijke krul

De jonkies van Anderlecht dolden bij moment met rode lantaarn Virton. Na achttien minuten had Enock Agyei de futures al op voorsprong gezet. De 18-jarige vleugelaanvaller nam een voorzet van Ilay Camara lekker op de slof en de bal ging via de paal binnen.

Het doelpunt van Henrik Bellman tien minuten later was misschien wel nog mooier. De Zweedse middenvelder kwam naar binnen en krulde de 0-2 heerlijk in de verste hoek. Anderlecht haalde Bellman twee weken geleden transfervrij binnen om de beloftenploeg te versterken. Hij kwam over van de Zweedse eersteklasser Östersund en tekende een contract tot eind dit seizoen.