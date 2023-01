Thomas Pieters is opnieuw leider in Dubai Desert Classic: “Ik weet niet hoe het komt, maar mijn putting heeft me gered”

Net zoals tijdens zijn openingsronde realiseerde Thomas Pieters een score van 67 slagen (-5). Deze kwam tot stand dankzij een uitzonderlijke “back nine”. De 31-jarige Antwerpenaar putte maar liefst zeven birdies weg op zijn laatste negen holes. Hij remonteerde op die wijze de mindere eerste negen holes waar hij eenzame birdie scoorde en 3 bogeys moest incasseren.

“De eerste negen holes waren inderdaad rommelig en het zag er niet goed uit”, oordeelde Thomas Pieters zelf ook. “En dan tover je maar 30 slagen uit je clubs. Ik weet niet hoe het komt maar mijn putting heeft me gered. Toch ga ik dadelijk naar de driving range want mijn afslagen waren slecht. Wil ik een kans maken op de titel, moet ik wat meer stressvrij van de teebox komen”, aldus Pieters na 36 holes een totaalscore van -10 telt en de leiding deelt met de Engelsman Richard Bland en de Amerikaanse amateur Michael Thorbjorsen.

Voor Nicolas Colsaerts was het bibberen en beven om zich boven de cutlijn te hijsen. Na twee bogeys op evenveel holes vond de 40-jarige Brusselaar het ritme een liet birdies noteren op holes 3, 10, 13 en 16. Met zijn tweede bogey van de dag op hole 17 was het afwachten of hij al dan niet in actie mocht komen. Zijn totaal van -2 bleek juist voldoende te zijn.

De DP World Tour besliste dat het toernooi in Dubai pas om maandag zal eindigen omdat het schema dusdanig in de war gestuurd werd door de ongewone hevige regenval van de afgelopen dagen.

Top 20

Tijdens de derde dag van het Farmers Insurance Open (PGA Tour) wist Thomas Detry zich te herpakken en klom hij van de 36ste naar de 24ste plaats. De 30-jarige Brusselaar liep op de South Course van Torrey Pines Golf een derde ronde in 70 slagen (-2). Hij putte op hole 9, 14 en 18 een birdie weg en moest enkel op hole 16 een bogey toestaan. Na 54 holes totaliseert Detry een score van -3.

Het toernooi in het Amerikaanse San Diego eindigt al vannacht om zo geen concurrentie te vormen met zondagse finales van de AFC en de NFC in de National Football League (NFL).