Anderlecht heeft Servische spits in het vizier: 19-jarige jeugdinternational Petar Ratkov

Petar Ratkov (19) van Backa Topolo is een target. De Servische jeugdinternational meet 1.93 meter en scoorde dit seizoen al 5 keer in 21 matchen. Zijn ploeg staat derde in de Servische competitie. Volgens lokale bronnen heeft paars-wit al een akkoord met de speler en is een deal realistisch. (Jug)