Rome onderhandelt exclusief met Lufthansa over belang in luchtvaartmaatschappij ITA

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, waartoe ook Brussels Airlines behoort, is een stap dichter bij een intrede in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways, de opvolger van Alitalia. De Italiaanse regering ondertekende vrijdag een intentieverklaring met Lufthansa, het startschot voor exclusieve onderhandelingen.

Lufthansa maakte eerder deze maand bekend een bod te hebben ingediend op ITA. De luchtvaartgroep zou op een gelijkaardige manier te werk willen gaan als bij de overname van Brussels Airlines: eerst een minderheidsaandeel, en de optie om later de maatschappij volledig in te lijven.

De luchtvaartgroep gaf geen details over op welk belang ze in eerste instantie mikt. Maar Italiaanse media schrijven dat het zou gaan om een belang van 40 procent, dat wordt gewaardeerd op 250 tot 300 miljoen euro.

De onderhandelaars hebben zich naar verluidt zestig werkdagen de tijd gegeven om tot een overeenkomst te komen, dus tot in april. Daarna zou de Europese Commissie nagaan of de deal niet marktverstorend werkt.

Met 4.000 werknemers heeft ITA Airways een marktaandeel van zowat 20 procent in Italië. De luchtvaartmaatschappij werd in oktober 2021 gelanceerd als onofficiële en duidelijke kleinere opvolger van Alitalia. Dat ging over de kop na jarenlange financiële problemen, die werden verergerd door de coronapandemie.