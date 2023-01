Wout van Aert blaast tegenstand weg in Flandriencross Hamme en lijkt helemaal klaar voor WK

Wout van Aert heeft zijn laatste cross voor het WK van volgende week met de vingers in de neus gewonnen. Onze 28-jarige landgenoot won de Flandriencross in Hamme zaterdagmiddag voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Bij de verkenning van het parcours in Hamme ging Van Aert nog even onderuit. “Het is zeker verraderlijk, bij de materiaalpost zijn er al diepe sporen gereden”, zei hij daarover. “Jammer genoeg is alles in beeld tegenwoordig.” Gelukkig voor onze landgenoot van Jumbo-Visma kwam hij zonder schade uit die val en kon hij voluit gaan in zijn laatste test voor het WK van volgende week.

Tijdens de eerste ronde dook Van Aert even de materiaalpost in waardoor hij een gaatje moest laten, maar in een mum van tijd zat hij terug vooraan. In het begin van de tweede ronde kon enkel Michael Vanthourenhout nog mee met Van Aert en niet veel later ging de Kempenaar er al solo vandoor.

Sterke Ronhaar

In de achtervolging op Van Aert, die in geen tijd definitief gaan vliegen was, toonde Pim Ronhaar zich verrassend sterk. De Nederlander kreeg Vanthourenhout en Iserbyt - die zijn leidersplaats in de X2O Badkamers trofee verdedigde - met zich mee. Het drietal voerde een lange strijd om een podiumplaats.

In de achtergrond verloor Lars van der Haar - de nummer twee in het klassement - onder meer door een valpartij nog wat meer tijd op Iserbyt. “Hij was toch al niet echt meer bezig met dat klassement”, gaf ploegleider Sven Nys tijdens de uitzending al mee op Sporza.

Iserbyt finishte uiteindelijk als tweede in Hamme en lijkt de X2O Badkamers Trofee niet meer uit handen te kunnen geven. De West-Vlaming had aan de finish in Hamme iets meer dan een minuut achterstand op de ongenaakbare Wout van Aert. Vanthourenhout knokte zich nog naar de derde plaats en Ronhaar moest vrede nemen met plaats vier.

Top tien:

1. Wout van Aert

2. Eli Iserbyt +46”

3. Michael Vanthourenhout +51”

4. Pim Ronhaar +1’06”

5. Lars van der Haar +1’31”

6. Cameron Mason +1’55”

7. Vincent Baestaens +3’23”

8. Lander Loockx +3’50”

9. Arne Vrachten +4’07”

10. Yentl Bekaert +4’10”