MAASEIK

Een handvol inwoners van Maaseik kwam zaterdag op de Markt een kijkje nemen naar de ingehuurde helikopter die boven de stad zou vliegen. De helikopter gaf de hoogte aan van de twee geplande windmolens langs de Koning Boudewijnlaan. In Maaseik spreekt iedereen over de windmolens, er is interesse maar de belangstelling op de Markt zaterdag was veel lager dan verwacht.