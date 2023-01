Wat een sprookje: wildcards Hijikata en Kubler grijpen in mannendubbel eindzege Australian Open

De Australiërs Rinky Hijikata (ATP 277 dubbel) en Jason Kubler (ATP 163 dubbel) hebben zaterdag de eindzege gegrepen in het dubbelspel bij de mannen op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De wildcards versloegen in de finale in Melbourne de Monegask Hugo Nys (ATP 40 dubbel) en de Pool Jan Zielinski (ATP 36 dubbel) met 6-4 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 23 minuten tennis.