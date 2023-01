Odermatt is helemaal terug en wint op WB alpijnse ski Super-G in Cortina d’Ampezzo, Shiffrin op één zege van nieuw record

Odermatt haalde het met een toptijd van 1:25.57. De 25-jarige Zwitser, die met pijn aan de linkerknie deze week twee wedstrijden aan de kant bleef, hield de Noor Aleksander Aamodt Kilde (1:25.92; +0.35) en de Italiaan Mattia Casse (1:26.06; +0.49) achter zich.

Met 440 punten voert Odermatt de WB-stand van de Super-G aan, voor Kilde (392). De Zwitser staat ook in de algemene WB-stand aan kop met 1.286 punten. Kilde (1.073) is hier eveneens runner-up.

Morgen/zondag staat in Cortina d’Ampezzo een tweede Super-G op de agenda.

Shiffrin wint slalom in Spindleruv Mlyn en nadert tot 1 zege van record van Stenmark

Mikaela Shiffrin heeft zaterdag op de wereldbekermanche alpijnse ski in het Tsjechische Spindleruv Mlyn de slalom op haar naam geschreven. Deze 85e wereldbekerzege brengt haar op een overwinning van het record aller tijden van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die 86 zeges op de teller heeft.

Shiffrin won beide runs en topte de totaalstand met een tijd van 1:33.85. De Duitse Lena Dürr (1:34.45; +0.60) en Zwitserse Wendy Holdener (1:35.16; +1.31) maakten het podium vol. De Slovaakse Petra Vlhova (1:35.41; +1.56) eindigde als vierde.

De Amerikaanse (705 punten) voert voor Holdener (530) de WB-stand van de slalom aan. Shiffrin (1.617) staat ook ruim aan kop in de algemene WB-stand, voor Vlhova (946).

De 27-jarige Shiffrin evenaarde op 8 januari met winst in de reuzenslalom van het Sloveense Kranjska Gora de 82 WB-zeges van Lindsey Vonn en stak haar landgenote dinsdag in de reuzenslalom van Kronplatz voorbij met haar 83e WB-triomf. Na twee bijkomende zeges, woensdag in Kronplatz en vandaag/zaterdag in Spindleruv Mlyn, zit ze aan 85 WB-overwinningen in totaal.

Morgen/zondag staat in Spindleruv Mlyn een tweede slalom op de agenda. Dan kan Shiffrin de intussen 66-jarige Stenmark bijbenen.