Greet Minnen stoot door naar finale op ITF-toernooi in Sunderland

Greet Minnen (WTA 223) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale op het ITF-toernooi in het Engelse Sunderland (hard/60.000 dollar).

Minnen versloeg in de halve finales de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 260) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-4. De partij nam 1 uur en 45 minuten in beslag.

Eerder op de dag verloor Magali Kempen (WTA 211) de andere halve finale tegen de Duitse Mona Barthel (WTA 222) in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 10 minuten. Barthel is dus de opponente voor Minnen in de finale.

De 25-jarige Minnen heeft tot dusver negen ITF-titels op de teller. Haar laatste dateert van februari 2022, toen ze het W60-toernooi in Altenkirchen won.