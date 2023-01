Union heeft vervanger voor Vanzeir officieel beet: Yorbe Vertessen wordt gehuurd van PSV

De transfer van Vanzeir naar New York Red Bulls is zo goed als rond, waardoor Union deze transferperiode dringend nog op zoek moest naar aanvallende versterking. Die versterking heeft het met Yorbe Vertessen snel gevonden: de 22-jarige Belg wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van PSV, waar hij amper speelminuten krijgt.

Vertessen moet voorin bij Union de concurrentie aangaan met Boniface, Nilsson en Eckert.

“Toen ik sprak met de clubleiding was ik meteen overtuigd van deze stap”, zegt Vertessen in een mededeling op de clubwebsite. “Ik wil hier minuten maken en mijn stempel drukken. Dat Union nog op drie fronten actief is, geeft me enorm veel zin om mijn steentje bij te dragen. Ik kan niet wachten om in het Marienstadion te spelen en de warme sfeer van de fans te ervaren.”