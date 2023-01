Oppermachtige Fem van Empel klaart al snel de klus in Hamme en tankt vertrouwen voor het WK

Fem van Empel heeft de Flandriencross in Hamme soeverein naar zich toegetrokken. De Nederlandse was een maatje te sterk voor de concurrentie. Van Anrooij kwam pas op meer dan een minuut over de streep.

De grootste afwezige bij de vrouwen was misschien wel Puck Pieterse. De Nederlandse kampioene in het veld geeft de voorkeur aan de wereldbekermanche in het Franse Besançon zondag. Daardoor lagen de kansen van Fem van Empel en Shirin van Anrooij nog meer open.

Beide dames zagen wel hoe Lucinda Brand, de winnares in Hamme vorig jaar en de huidige leidster in de X2O Badkamers Trofee, bij de modderige materiaalpost een kloof sloeg. Van Empel dichtte die wel tamelijk snel en nam nadien ook afscheid van haar landgenote. Van Anrooij, Betsema, Alvarado keken op de achtergrond met lede ogen toe.

Brand wilde haar voorsprong in het klassement nadien uitbouwen door de sprint met boniseconden te winnen van eerste belager Alvarado. Dat lukte ook, maar kostte wel krachten want nadien moest Brand de rol lossen. Van Anrooij profiteerde daar het meeste van en liet de andere twee achter zich.

Intussen was de vogel in Van Empel al lang met de noorderzon verdwenen. Zij bouwde haar voorsprong elke ronde gestaag uit en kwam solo over de meet in het Oost-Vlaamse Hamme. Nummer twee Van Anrooij volgde op meer dan een minuut.