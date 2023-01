Moordonderzoek na ontdekking van menselijke romp in kelder: “Zelfs koelkast doorzocht naar bloedsporen”

Deurne

In de kelder van een appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne heeft een bewoner vrijdagavond een lugubere ontdekking gedaan. In zijn berghok stond een onbekende reiskoffer met daarin een lichaam zonder hoofd of ledematen. Het Antwerps parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, de politie kwam massaal ter plaatse en hield een grondig buurtonderzoek. “Elk appartement werd onderzocht, op zoek naar bloedsporen”, vertelt een bewoner. “Zelfs de koelkast, maar wie bewaart er nu een hoofd of ledemaat in de koelkast?”