Wout van Aert gaat bij materiaalpost in Hamme zonder erg tegen de vlakte en hoopt “dat crossgevoel beter is dan in Benidorm”

Zaterdagnamiddag trekt Wout van Aert voor de laatste keer het veld in ter voorbereiding van het WK in Hoogerheide een week later.

Van Aert ging in de materiaalpost vooraf nog even onderuit. “Jammer genoeg is alles in beeld nu”, lacht Van Aert. “Het is zeker verraderlijk, bij de materiaalpost zijn er al diepe sporen gereden. Ik probeerde er in volle snelheid door te gaan, maar de paaltjes stonden in de weg. Ik ben gelukkig zacht geland, geen schade opgelopen. Maar daar is het wel modderig en bovendien is dat het stuk waar het verschil gemaakt zal worden volgens mij. Daar kan je echt wel modderbanden gebruiken. Al is de rest van het parcours vrij droog dus een moeilijke keuze om te zeggen met welk materiaal ik zal starten. Het parcours is ook helemaal anders vergeleken met de eerste keer dat ik hier reed.”

Voor Van Aert is de Flandriencross de laatste cross als voorbereiding op het WK in Hoogerheide volgende week zondag. “Het is altijd leuk om een goed gevoel te hebben in aanloop naar het WK. Ik heb deze week nog eens in het veld kunnen trainen dus ik hoop dat het crossgevoel weer iets beter is dan in Benidorm vlak na de stage. We zullen zien”, aldus de man van Jumbo-Visma.

“Crossritme oppikken”

Michael Vanthourenhout keert in Hamme terug na geveld te zijn met koorts. “Het gaat wel beter nu, al draag ik de gevolgen nog altijd mee. Ik ben wel blij dat ik hier aan de start sta. Qua conditie valt het nog wel mee, het is vooral de ademhaling en de longen die opnieuw wat moeten aanpassen. Met het zicht op het WK wilde ik vandaag starten”, aldus de Belgische kampioen.

“Dat ik er afgelopen week in Benidorm niet bij was, vond ik heel ambetant. Ook omdat het een parcours was dat ik heel graag had gereden. Om dan vanuit Spanje zelf op twee kilometer de cross moeten volgen op tv, was heel ambetant. Maar oké het ging niet en daar moet ik mee kunnen leven. Ik hoop vandaag het crossritme weer op te pikken om volgende week voluit te kunnen gaan”, zegt Vanthourenhout.