België rekent in gemengde aflossing op WK veldrijden op Marion Norbert Riberolle en Laurens Sweeck

De gemengde estafette trapt het WK af op vrijdag 3 februari in het Nederlandse Hoogerheide. Vorig jaar eindigde België als derde in een door Italië gewonnen cross in het Amerikaanse Fayetteville.

De individuele nummers op het WK staan op 4 en 5 februari op de planning. De verschillende selecties hiervoor werden maandag in Tielt bekendgemaakt.