Magali Kempen grijpt naast finaleplaats op ITF-toernooi in Sunderland

Magali Kempen (WTA 211) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale op het ITF-toernooi in het Engelse Sunderland (hard/60.000 dollar).

Kempen verloor in de halve finales tegen de Duitse Mona Barthel (WTA 222) in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 10 minuten.

In de finale wacht voor Barthel mogelijk Greet Minnen (WTA 223), als zij later zaterdag in haar halve finale afrekent met de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 260).

De 25-jarige Kempen speelt later zaterdag ook nog de finale in het dubbeltoernooi in Sunderland. Aan de zijde van de Britse Eden Silva staat ze tegenover de Britse tandem Ali Collins/Freya Christie.