Arsenal-speler raakt tijdens bekerduel met Man City gefrustreerd door positiespel van Sambi Lokonga, die fans niet gaat groeten

Arsenal ging vrijdagavond in de vierde ronde van de FA Cup met het kleinste verschil de boot in bij Manchester City. Onze landgenoot Albert Sambi Lokonga mocht aan de tweede helft beginnen toen het nog 0-0 stond, maar in die 45 minuten maakte hij geen al te beste beurt. Dat leidde tot frustratie bij ploegmakker Martin Odegaard, die zichtbaar zijn beklag deed over het positiespel van de voormalig Anderlecht-speler.