Marc Van Ranst waarschuwt voor populair homeopathisch griepmiddel: “Zuiver bedrog”

Het is volop griepseizoen en dus grijpen we naar middelen tegen de hoest, hoofdpijn en andere griepsymptomen. Oscillococcinum, het is een van de vele middeltjes op de markt tegen griepsymptomen zoals rillingen spierpijn en hoofdpijn. “Het is pure marketing en werkt niet”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

“Oscillococcinum werkt niet onmiddellijk. Eigenlijk werkt het totaal niet”, schrijft viroloog Marc Van Ranst in zijn column voor De Morgen zaterdag. Het product is een homeopathisch middel waarvan gezegd wordt dat het griepsymptomen verlicht. Het wordt in ons land verkocht bij de apotheek zonder voorschrift en is volgens het bedrijf zelf “wereldwijd een bestseller”.

Marc Van Ranst is echter niet te spreken over het medicijn dat volgens hem geen enkel nut heeft, maar wel bijna 30 euro kost bij de apotheker. Dat zegt hij aan onze redactie. “Ik zag er deze week reclame over. Maar er is een reden dat de Christelijke Mutualiteit het niet terugbetaalt: het werkt niet”, vertelt hij. “Het komt medisch over omdat het voorgeschreven wordt door een homeopaat, het wordt afgeleverd door de apotheek en er komt een bijsluiter aan te pas. Er wordt een medisch wetenschappelijk aroma rond gebouwd door een moeilijke naam te gebruiken - pure marketing trouwens - en moeilijke Latijnse woorden maar eigenlijk is het niets anders dan geschud water met suiker. Het is zuiver bedrog.”

Nefast voor de gezondheid is het goedje volgens Van Ranst niet, maar helpen zal het ook niet doen. “Het is nooit bewezen dat het werkt. Er wordt verwezen naar eend dat erin zou zitten, maar het is zodanig verdund dat er eigenlijk niets van overblijft. En is dus eigenlijk een placebo waar apothekers die het verkopen flink wat op verdienen.”

Boiron, het bedrijf achter Oscillococcinum, laat weten op de hoogte te zijn van de kritiek en blijft achter hun product staan.