Britse luchtvaartmaatschappij Flybe minder dan jaar na doorstart weer over de kop

De Britse regionale luchtvaartmaatschappij Flybe, die in april vorig jaar een doorstart had gemaakt, heeft de activiteiten opnieuw gestaakt. Alle vluchten zijn geschrapt, zo kondigde de Britse luchtvaartautoriteit (CAA) aan.

“Het spijt ons te melden dat Flybe in gerechtelijke vereffening is geplaatst”, zo schreef Flybe zelf ook op Twitter. De activiteiten zijn stopgezet en er werden curatoren aangesteld. “Alle Flybe-vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn geannuleerd en ze zullen niet geherprogrammeerd worden.”

De CAA riep reizigers met een Flybe-vlucht op om niet naar de luchthaven te gaan. Volgens de Britse openbare omroep BBC zouden er zaterdag zowat 2.500 mensen met Flybe vliegen, en zouden er ongeveer 75.000 reizigers getroffen worden door de stopzetting van de vluchten.

Al eens failliet

Flybe startte nog maar in april opnieuw met vliegen, nadat het in 2020 failliet was gegaan tijdens de coronapandemie, die de hele luchtvaartsector zware klappen toediende. Het was tot dan de grootste regionale luchtvaartmaatschappij van Europa, met zowat 2.400 werknemers.

De doorstart gebeurde op een veel kleinere schaal, met een twintigtal verbindingen vanuit de Engelse stad Birmingham, de Noord-Ierse hoofdstad Belfast en de luchthaven Londen-Heathrow. Dat waren vooral vluchten binnen het Verenigd Koninkrijk, maar ook enkele naar het Europese vasteland, meer bepaald Nederland en Zwitserland. Volgens de Britse nieuwszender Sky News telde Flybe circa 320 werknemers.