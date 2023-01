Aryna Sabalenka is Elena Rybakina te baas in finale Australian Open en haalt eerste grandslamzege binnen

Aryna Sabalenka (WTA 5) heeft in Melbourne de Australian Open gewonnen. De 24-jarige Wit-Russische klopte Elena Rybakina (WTA 25) in drie sets: 6-4, 3-6 en 4-6.

Rybakina (WTA 25) kon voor de tweede keer in haar nog prille carrière een Grand Slam op haar naam schrijven. In juli vorig jaar trok ze op het gras van Wimbledon aan het langste eind. Nu moest de Kazachse voorbij Sabalenka, de gewezen dubbelpartner van Elise Mertens en het nummer vijf op de WTA-ranking. Zij won nog nooit een Grand Slam.

Na twee breaks en een overtuigende indruk in de rally’s wist de Wimbledon-winnares de eerste set met 6-4 in de wacht te slepen na 34 minuten op de baan.

Sabalenka, die nog maar voor het eerst in een finale op een Grand Slam stond, kwam nadien dankzij een betere opslag wel beter in de wedstrijd. Rybakina had niet meteen een antwoord in huis en liep al snel achter een 1-4-achterstand aan. Daar kwam ze niet meer van terug: 3-6 in het voordeel van Sabalenka, die in deze tweede set 21 winners sloeg. Rybakina slechts 11.

Het momentum was zichtbaar voor Sabalenka, die op haar elan doorging in de laatste set. Bij 3-3 ging ze door de opslag van haar één jaar jongere Kazachse tegenstandster en dat plaveide haar weg naar haar eerste grandslamoverwinning. Rybakina weerde zich nog kranig, maar bij het vierde ‘championship point’ was het beklonken: 4-6.

Sabalenka is de tweede tennisster uit Wit-Rusland die een Grand Slam weet te winnen, na Victoria Azarenka in 2012 en 2013.

© REUTERS

© AP

© REUTERS