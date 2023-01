Johan Van Herck onder de indruk van Alexander Blockx: “Heel uitzonderlijk, maar niet gaan denken dat hij volgend jaar in de top 100 staat”

Antwerpenaar Alexander Blockx (17) schreef zaterdag tennisgeschiedenis door pas als derde Belgische man ooit een Grand Slam te pakken bij de junioren. Blockx trok in een nagelbijter van een finale de zege naar zicht toe tegen de Amerikaan Learner Tien. “Dit is een heel uitzonderlijke prestatie”, beseft Johan Van Herck, kapitein van de Davis Cupploeg.

Wanneer we Van Herck zaterdag spreken, staat hij klaar om naar Zuid-Korea te vertrekken. Daar zal hij met zijn Davis Cupploeg begin februari strijden voor een plekje in de Davis Cup Finals. “Ik heb de wedstrijd van Alexander niet kunnen bekijken, maar heb het via livescore wel op de voet gevolgd. Hoe uitzonderlijk dit is? Als je ziet dat hij pas de derde Belgische man is die dit voor mekaar krijgt, dan spreekt dat voor zich. Dit is enorm belangrijk voor een jeugdspeler, want je staat hier tussen de absolute wereldtop van je leeftijdsgenoten, hé.”

© AFP

Beloning

Blockx behoort ook al jaren tot die wereldtop. In die optiek zal de zege op de Australian Open ook niet al te veel veranderen voor de jonge Antwerpenaar. “Ik ken Alexander nog van mijn tijd bij Tennis Vlaanderen. Bovendien reist hij weldra ook af naar Zuid-Korea om een week mee te trainen met de ploeg. De kwaliteiten van Alexander staan buiten kijf, maar los daarvan is hij een rustige, nuchtere gast. Ik zie deze triomf dan ook vooral als een beloning voor het harde werk dat hij al jaren levert.”

Transitie

Tegelijkertijd tempert Johan Van Herck meteen de verwachtingen. We moeten nog niet meteen gaan dromen van een Belgische wereldtopper bij de mannen. Die weg is immers nog heel lang, beseft Van Herck. “Alexander staat al jaren te boek als een groot talent, en de verwachtingen zullen vanaf nu alleen maar groter worden. We moeten nu niet gaan denken dat hij binnen 1 à 2 jaar vlotjes in de top 100 zal staan. Alexander moet nu absoluut de tijd krijgen om te groeien en stappen te blijven zetten. Bovendien zal hij ook op mentaal vlak een transitie moeten doormaken. Nu speelt hij immers altijd om te winnen, maar bij de profs zal hij in de eerste plaats moeten strijden om punten te sprokkelen. Een aanpassing die niet te onderschatten valt.”