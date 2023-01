Opnieuw schietpartij in Jeruzalem: 2 mensen gewond

Na de dodelijke schietpartij in Oost-Jeruzalem op vrijdag waarbij zeven mensen om het leven kwamen, vond er zaterdag/vandaag opnieuw en schietpartij plaats. De spanningen stijgen in Jeruzalem na een militaire operatie in Jenin waarbij negen Palestijnen omkwamen.

Zaterdag vond in Oost-Jeruzalem een nieuwe schietpartij plaats waarbij twee mensen gewond raakten. “Om 10.42 uur kregen wij een oproep waarin melding werd gemaakt van een terroristische aanval, met twee gewonden op de plaats van de feiten”, schrijft hulpverleningsorganisatie Magen David Adom (MDA) in een mededeling. De aanval vond plaats in Silwan, een Palestijnse wijk vlakbij de Oude Stad.

De situatie in Israël is zeer gespannen na een militaire operatie in Jenin waarbij negen Palestijnen omkwamen. Vanuit de Gazastrook zijn raketten afgevuurd en Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd. De Palestijnen hebben de samenwerking met Israël op veiligheidsvlak stopgezet.

Vrijdag vond er ook al een schietpartij plaats waarbij zeven mensen om het leven kwamen. Een schutter (21) begaf zich vrijdag omstreeks 20.30 uur plaatselijke tijd naar een synagoge in de Israëlische nederzetting Neve Yaakov en schoot daar zeven personen dood. Drie anderen raakten gewond.

“Hij begon op iedereen te schieten die in de weg stond. Hij stapte zijn auto in en begon aan zijn moordpartij”, vertelt politiechef Yaakov Shabtai aan CNN. Op videocamera beelden is te zien hoe verschillende slachtoffers op straat liggen vlakbij de synagoge, ze worden geholpen door reddingswerkers. “Ik hoorde veel kogels”, vertelt Matanel Almalem, een 18-jarige student die vlakbij de synagoge woont, aan persagentschap AFP.

De 21-jarige schutter werd uiteindelijk, na een korte achtervolging, door de politie gedood. Volgens de politie ging het om een 21-jarige inwoner van Oost-Jeruzalem die alleen tewerk ging. Oost-Jerusalem is een overwegend Palestijns deel van de stad dat in 1967 door Israël veroverd werd.

In het kader van het onderzoek naar de aanval op de synagoge werden zaterdag 42 mensen “gearresteerd zodat ze kunnen worden ondervraagd”, maakte de politie bekend in een mededeling. “Sommigen zijn familieleden van de dader.”