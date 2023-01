“Blijf f*cking geconcentreerd”: Belgische coach gaat viraal met vlijmscherpe speech richting clash met PSG

Zondagavond gaat Will Still in de Ligue 1 met Stade Reims op bezoek bij het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Aangezien Still goed en wel beseft dat zijn team de underdog is, sprak hij zijn manschappen op geheel aparte wijze toe.

“Als jullie denken dat we naar het Parc des Princes (de thuishaven van PSG, red.) kunnen afzakken en de scheidsrechter het ons gemakkelijk zal maken: dan hebben we er gelegen”, begint Still aan zijn pleidooi. “Het is goed om te klagen en te zeggen waar het op staat: doe dat ook op zondag. Als je ballen aan je lijf hebt, zal dat wel lukken. Maar wanneer we een beslissing in ons nadeel krijgen, hebben we de neiging om de teugels te lossen en vervolgens op te geven. Daarom zeg ik: blijf helder in het hoofd. F*cking blijf geconcentreerd”, gaat Still zijn harde woorden verder.

“Als we hier thuis drie punten pakken, zeg ik ‘bravo, goed gedaan’, maar er staan ook zondag drie punten op het spel. Niet alleen in de andere kleine sh*twedstrijden hier. Als je je hier wilt laten zien als goede speler, dan kan je dat ook in hun stadion. Dus je vecht, maar je houdt je mond dicht. Zo niet, veel succes”, aldus Still.