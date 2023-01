Zelfs als Loena Hendrickx fouten maakt, mag ze vandaag nog dromen van goud op het EK

Loena Hendrickx (23) heeft haar fout tijdens de korte kür van donderdag doorgespoeld met een stevige huilbui en foutloze training. Vanmiddag moet en zal ze vanop de tweede plaats in de vrije kür op en over de Georgische Anastasia Gubanova (23) naar haar eerste Europese titel kunstschaatsen walsen. Daar is ook Kevin Van der Perren, twee keer EK-brons, van overtuigd. “Zelfs als ze een paar foutjes maakt, pakt ze gewoon die titel.”