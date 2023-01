VIDEO. Antetokounmpo trekt alle aandacht naar zich toe bij Bucks, historische Curry helpt Warriors aan zege na glansprestatie

Antetokounmpo was voor de Bucks, naast zijn 41 punten, ook nog goed voor twaalf rebounds en zes assists. Voor Indiana volstonden de 24 punten van Myles Turner niet. Milwaukee staat in de Eastern Conference op de derde plaats met 32 zeges tegen zeventien nederlagen, achter leider Boston (35-15) en Philadelphia (31-16).

Edwards vs. Curry

Memphis (31-18), runner-up in het westen na Denver (34-15), verloor al voor de vijfde maal op rij. Ditmaal was Minnesota te sterk (111-100). Anthony Edwards blonk bij de Timberwolves uit met 25 punten. Daarin liet hij een weergaloze dunk noteren. Ja Morant scoorde 27 punten voor de Grizzlies.

Cleveland verloor in Oklahoma City (112-100), dat kon rekenen op Shai Gilgeous-Alexander, opnieuw sterk op dreef met 35 punten. Miami haalde het dankzij 29 punten van Jimmy Butler met 110-105 van Orlando. De Golden State Warriors legden tot slot de Toronto Raptors over de knie met 129-117. Stephen Curry was met 35 punten de grote gangmaker in het winnende kamp. Daarmee schiet hij zichzelf ook in de geschiedenisboeken van de Warriors.

