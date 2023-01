Euroleague: Belgian Lion Ismael Bako mist niet, maar verliest met Virtus Bologna

Ismael Bako acteerde sterk in de Euroleague. — © ISOPIX

Ismael Bako scoorde 8 punten zonder misser maar verloor in de Euroleague en met Virtus Bologna met 91-84 van het Duitse Bayern München. Met 9 op 21 staat de Italiaanse ploeg op een gedeelde dertiende plaats. Valencia, nog steeds zonder Sam Van Rossom (knie), won (88-94) wel in Duitsland en van Alba Berlijn. De Spaanse ploeg rukt met een vierde zege op een rij op naar de achtste stek.

Eerder deze week won Retin Obasohan voor de tweede keer op een rij met ASVEL Villeurbanne (91-77 versus Fenberbahce Istanbul). De Franse staat met 8 op 21 vijftiende. Aan de Euroleague nemen 18 ploegen deel en na 34 speeldagen is de top-8 geplaatst voor de kwartfinales. De Final Four gaat door op 19 en 21 mei in het Litouwse Kaunas.