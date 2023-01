Geschiedenis! 17-jarige Alexander Blockx schrijft na bloedstollende tiebreak juniorentitel Australian Open op zijn naam

Blockx haalde het in drie sets van zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Learner Tien: 6-1, 2-6 en 7-6 (11/9). Blockx was bij de jongens de allereerste Belgische finalist op de Australian Open. Bij de meisjes gingen An-Sophie Mestach (zij won in 2011), en Sofia Costoulas hem voor.

Blockx, het derde reekshoofd in Melbourne, nam een vliegende start door zijn leeftijdsgenoot aan de overkant drie keer te breken. Tien zou dat in de tweede set twee keer doen. Daardoor zag de Antwerpenaar in zijn zesde enkelpartij nog maar voor de tweede keer een set verloren gaan. In zijn vijf voorgaande partijen verloor hij er maar eentje.

In de allesbepalende derde set ging het gelijk op in de mythische Rod Laver Arena. Beide jonkies hielden hun opslag waardoor een supertiebreak uitsluitsel moest bieden. Ook daarin gaven Blockx en Tien elkaar geen duimbreed toe, maar haalde de Belg het uiteindelijk wel met 11-9! De Antwerpenaar pakt na de vrijdag verloren dubbelfinale zo revanche op zijn Amerikaanse opponent.

Blockx heeft na Jacky Brichant in 1947 en Kimmer Coppejans in 2012 (beiden triomfators op Roland Garros) als derde Belgische jongeling een grand slam beet.

