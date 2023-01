Thomas Detry kent een betere derde ronde in San Diego en staat opnieuw in de top-25 in PGA Tour

Met een derde ronde van 70 slagen heeft Thomas Detry zijn mindere ronde van 75 slagen doen vergeten in de Farmers Insurance Open (PGA Tour/8.7 miljoen dollar), die plaatsvindt op de Torrey Pines golfbaan in het Amerikaanse San Diego.

Detry, die na een tweede ronde van drie over par naar de 36e plaats was weggezakt, noteerde drie birdies en een bogey op zijn scorekaart, waarmee hij uitkwam op 70 slagen (-2). De nummer 83 op de wereldgolfranglijst maakte meteen twaalf plaatsen winst en sloot dag drie af op een gedeelde 24e plaats.

In de tussenstand telt Detry negen slag meer dan de Amerikaan Sam Ryder, die ondanks een ronde van 72 slagen nog steeds de leiding waarneemt. Met zijn score van twaalf onder par en nog achttien holes te spelen, telt de 33-jarige die op zoek is naar een eerste overwinning op het Amerikaanse PGA Tour golfcircuit twee slagen voorsprong op de Spanjaard Jon Rahm. De 28-jarige, die ondertussen al 19 toernooien won en in 2017 met de Farmers Insurance Open zijn eerste PGA Tour succes boekte, kwam op dag drie rond 66 slagen.

De ronde van de dag was voor de Amerikaan Tony Finau die een scorekaart afleverde van 64 slagen, acht onder par, waarmee hij van de 54e naar de derde plaats klom.