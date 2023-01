Amerika geschokt door beelden fatale arrestatie van Tyre Nichols (29): “Ik probeer gewoon naar huis te gaan”

De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft vrijdagavond de beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de 29-jarige Tyre Nichols drie weken geleden gearresteerd werd. Nichols overleed enkele dagen later. In de VS wordt geschokt gereageerd op de beelden. President Joe Biden zegt “verontwaardigd” en “diep gekwetst” te zijn.

Tye Nichols overleed drie dagen na zijn arrestatie in het ziekenhuis. — © AP

Verschillende Amerikaanse steden bereiden zich voor op protesten naar aanleiding van de beelden. Donderdag kregen vijf zwarte agenten, die al ontslagen waren wegens excessief geweld, te horen dat zij worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling.

Op de beelden is te zien hoe de vijf zwarte agenten langdurig geweld gebruiken, na een banale verkeerscontrole in Memphis, in de staat Tennessee, op 7 januari. Ze gebruiken traangas tegen Nichols en geven hem elektrische schokken met een taser.

“Je moet je bek houden”

Op de eerste beelden, van de body camera van een agent, is te zien hoe meerdere agenten de auto van Nichols naderen, hun vuurwapen trekken en roepen dat de man uit zijn auto moet komen. “Je gaat je hoofd laten opblazen”, schreeuwt een agent. Nichols wordt vervolgens uit de auto getrokken en op de grond gedwongen. Dat gaat gepaard met geschreeuw en dreigingen van een teaser. “Ik probeer gewoon naar huis te gaan, ik doe niets”, antwoordt Nichols.

Rond 20.25 uur lokale tijd, spuit en agent pepperspray in het gezicht van Nichols. Die laatste worstelt zich vervolgens overeind en begint weg te rennen. Een agent schiet zijn taser af maar raakt hem niet. Zeven minuten later kondigt een andere groep agenten dat ze hem op de voet achtervolgen.

“Mama”

Slechts enkele minuten later zijn twee agenten bovenop Nichols te zien. De man probeert te praten, maar een agent zegt dat hij “zijn bek moet houden”. Ze blijven de man slaan, worstelen hem op de grond en zeggen dat hij zijn handen moet geven. Nichols blijft op dat moment “mama” roepen.

Wat volgt zijn nog meer gewelddadige beelden. Nichols wordt onder andere geslagen met een wapenstok, probeert opnieuw weg te geraken. Om 20.36 uur nemen de agenten pas afstand van de man. Nichols ligt op de grond. Twee minuten laten slepen ze hem uiteindelijk mee en zetten ze hem tegen een politieauto. Een minuut later volgt een vuistslag en zakt Nichols in elkaar.

Om 20.41 uur komen twee medici ter plaatse. Op de beelden is één persoon te horen. “Het duurt nog even voor er een ambulance komt”, klinkt het. Er verstrijken uiteindelijk 21 minuten. De ambulance komt toe om 21.02 uur. Drie dagen later overleed Nichols in het ziekenhuis.

Vrijdag vonden al manifestaties plaats in meerdere Amerikaanse steden, waaronder Washington, New York en Memphis. Biden heeft er bij betogers op aangedrongen om manifestaties vreedzaam te laten verlopen. De president had ook een telefoongesprek met de moeder van Nichols. Biden heeft zijn medeleven betuigd en “de moed en kracht van de familie” geprezen, aldus het Witte Huis.

