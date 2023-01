Denemarken en Frankrijk spelen finale WK handbal

In het Poolse Gdansk haalden de Denen het met 26-23 van Spanje in de halve finales.

Zondag neemt Denemarken het in de finale op tegen Frankrijk in Stockholm, waar de Fransen vrijdag met 31-26 de scalp namen van Europees kampioen Zweden.

Bij hun de buut op een groot kampioenschap verloren de Belgen twee weken geleden in hun eerste groepsmatch met 43-28 van Denemarken. België eindigde in de tweede ronde op de laatste plaats in zijn poule.