BNXT LEAGUE. Okapi Aalst en Limburg United winnen na verlenging

Wat zat Leuven Bears bij een 34-44 bonus halfweg op rozen in Hasselt en tegen Limburg United. De ploeg van coach Eddy Casteels kon in de tweede helft, ondanks 28 punten van onder meer Brevin Pritzl echter een remonte van Limburg United niet verhinderen. In een heuse nagelbijter konden de Limburgers, ondanks de uitsluiting van coach Raymond Westphalen, een verlenging uit de brand slepen: 53-58 en 66-66. In die extra-time ging het via vooral uitblinker Alex Stein (26 punten) naar een 80-76 overwinning. Met 9 op 15 is Limburg United bijna zeker van een stek in de top-5 en de Elite Gold. Met 6 op 15 mag Leuven Bears daarover een kruis maken.

Okapi Aalst keek tegen leider Charleroi na 20-31 halfweg tegen een 44-50 achterstand aan. De Ajuinen pakten echter ook uit met een remonte. Dat vertaalde zich na een 60-64 tussenstand in een 78-78 score na de reguliere speeltijd. In overtime trokken de Ajuinen van coach Thomas Crab ook de eindwinst naar zich toe: 86-80. Michel Nzege (16 punten, 10 rebounds) lukte een double-double, Jordan Walker scoorde 18 punten en Ivan Maras was ook goed voor een double-double: 16 punten en 12 rebounds. Okapi Aalst telt 7 op 16 en mag stiekem nog dromen van Elite Gold, De Spirous tellen 10 op 15 en prijken enkel nog maar officieus aan de leiding.