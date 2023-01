Pence reageert op geheime documenten in zijn huis: “Ze hadden daar niet mogen zijn, er zijn fouten gemaakt”

Gewezen vicepresident Mike Pence heeft vrijdag gereageerd op de geheime documenten die gevonden zijn in zijn privéwoning in Indiana. “Ik neem de volle verantwoordelijkheid”, zei de Amerikaan.

Pence sprak met Reuters toen hij een lezing kwam geven aan Florida International University in Miami. Hij zei er dat zijn woning doorzocht is door zijn mensen nadat geheime documenten gevonden waren in de privéwoning van president Joe Biden in Delaware.

“Tijdens die zoektocht hebben we gemerkt dat er een klein aantal documenten, gemarkeerd als geheim, tussen mijn persoonlijke papieren geraakt waren”, zei Pence. “Daar was ik me niet van bewust. En laat me duidelijk zijn: die documenten hadden daar niet mogen zijn. Er zijn fouten gemaakt en ik neem de volle verantwoordelijkheid.”

Eerder werden ook geheime documenten gevonden in de privéwoning van Joe Biden en die van Donald Trump in Mar-a-Lago. Bij Trump ging het wel over veel meer documenten. In tegenstelling tot Biden en Pence had de ex-president die ook niet uit eigen wil overhandigd aan de FBI zodra hij ze gevonden had. “Onze nationale veiligheid hangt af van hoe met geheim materiaal omgegaan wordt”, zei Pence vrijdag nog. “En ik weet dat als er fouten gemaakt worden, die ook snel rechtgezet worden.”