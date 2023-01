Van “she’s the one” naar “she said yes”: koppel zorgt voor mooi moment tijdens Robbie Williams-show in Sportpaleis

Een show van Robbie Williams is sowieso al een spektakel. In het Sportpaleis donderdavond deed één man in het publiek er nog een schepje bovenop. Tijdens het bisnummer ‘She’s The One’ vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk. “She said yes”, liet Robbie na het aanzoek aan het Sportpaleis en aan Instagram weten.

De man had een papier meegenomen naar het Sportpaleis. Daarop stond in grote letters ‘she’s the one’, verwijzend naar de titel van één van de grootste Robbie-hits, een nummer dat als bisnummer wordt gezongen tijdens zijn XXV Tour. Op de andere kant stond de vraag ‘Wil je met me trouwen?’. Zodra het nummer gespeeld werd, haalde de man zijn papier boven.

Het gejuich op die ene plek op de tribune ontging Robbie niet. Hij vroeg wat er gaande was en hoorde van het huwelijksaanzoek. De zanger polste of ze ja had gezegd en dat bleek dus effectief het geval. ‘She’s the one’ werd heel letterlijk deze keer.

Vrijdag deelde Robbie enkele foto’s van de show in Antwerpen op Instagram. “Felicitaties aan het pas verloofde koppel in het publiek - ze heeft ja gezegd”, staat erbij te lezen. Marissa, de vrouw het aanzoek kreeg, reageerde intussen ook: “Dank je voor de mooiste avond van mijn leven! Ik heb ja gezegd!”