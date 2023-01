Zaterdagnacht Belgische tijd stond er alweer een Belg (m/v) in de junioresfinale van de Australian Open. Twaalf maanden geleden redde Sofia Costoulas het niet in de Rod Laver Arena, Alexander Blockx (ITF 10) deed op dezelfde plaats beter. Winst. En dat is historisch bij de junioren mannen. Een portret.