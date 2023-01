Thilly duikt terug op in ‘Thuis’, en vraagt Harry meteen ten huwelijk

Een zucht van opluchting weerklonk in menig Vlaamse huiskamer vanavond. In ‘Thuis’ bleek Thilly (Lauren Müller) dan toch niet verongelukt. Levend en wel stond ze plots terug voor de neus van haar (ex)-lief Harry (Stan Van Samang) en vroeg ze hem ook meteen ten huwelijk.

Begin deze week stond Thilly nog op de radar van de Cel Vermiste personen. Was haar wilde trektocht door Kirgizië het avontuur te veel voor de wereldreiziger? Harry was er al van overtuigd dat ze ongelukkig ten val was gekomen. Tot ze vanavond, tot zijn grote vreugde, opnieuw opdook.

Ze had vooral nood aan een stille retraitre, vertelde ze, en die vond ze in de bossen van Luik. Na genoeg tijd om te bezinnen besloot ze terug te keren. Harry is de liefde van haar leven, beseft ze nu. Het koppel ging het afgelopen seizoen uit elkaar, maar de spons werd over het verleden geveegd. Thilly stelde hem dan maar meteen ook de grote vraag. De man stond met zijn mond vol tanden, maar een ja kon er nog net uit.

En zo is er opnieuw een koppel in Thuis officieel verloofd. ‘Bridezilla’ Christine (Daphne Paelinck) zal het wellicht lastig krijgen om de aandacht opnieuw te moeten delen. Al zal ze waarschijnlijk eerst en vooral opgelucht ademhalen, nu ze zeker weet dat Thilly niet van een klif is gevallen.