“Vanavond worden opklaringen breed, daardoor gaat het overal licht vriezen”

Vanavond en vannacht worden de opklaringen vanuit het noorden breed. Daardoor zal het overal in Limburg licht gaan vriezen.

Omstreeks 19 uur is het op vele plaatsen al -1 tot -2°C. Lokaal is een minimum van -5°C mogelijk.

Zondag kunnen er in de voormiddag nog brede opklaringen voorkomen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe maar het blijft droog. Met maxima rond 4 a 5°C zitten we ongeveer op een normaal niveau voor eind januari.

