David Goffin, ziek afgezegd voor de Australian Open, wél naar halve finales in Louvain-la-Neuve: “Was moeilijk om op gang te komen”

David Goffin (ATP 50) heeft zich bij de laatste vier geschaard op de BW Open, het Challengertoernooi in Louvain-la-Neuve. Het eerste reekshoofd klopte in de kwartfinales de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 128) met 4-6, 6-2 en 6-1.

“Het was een beetje moeilijk om op gang te komen”, vertelde de Belgische nummer 1 na afloop op de persconferentie. “Na de laatste drie à vier dagen met de trainingen en de twee wedstrijden die laat eindigden (en het tijdsverschil met Australië, nvdr.), had ik het vandaag wat moeilijker”, aldus Goffin, die begin vorige week in laatste instantie ziek verstek moest laten gaan voor zijn eersterondepartij op de Australian Open.

“Toen ik eenmaal op gang kwam, begon ik me beter te voelen en gebruikte ik zijn manier van slaan beter. Ik liet hem meer bewegen en mijn returns waren beter, terwijl ik nog steeds goed serveerde. Ik voelde dat ik hem in de tang hield en ik hield dat vol tot het einde. Over het algemeen was het niveau goed.”

In de volgende ronde treft Goffin de winnaar van het duel tussen Gauthier Onclin (ATP 338) en de Japanner Kaichi Uchida (ATP 198). Nu hij gekwalificeerd is voor de halve finales kan Goffin zaterdag niet met de andere leden van het Davis Cup-team afreizen naar Zuid-Korea. “Dat was het doel”, lachte Goffin. “Ik ga waarschijnlijk maandag vertrekken.” Hij liet nogmaals blijken dat hij het naar zijn zin heeft in Louvain-la-Neuve. Maar binnenkort wacht hem een tweede lange reis in twee weken. “Opnieuw vertrekken wordt moeilijk, vooral omdat het in Zuid-Korea niet warm is. Nog een zware week, dan komt er wat rust. Daarna staan de indoortoernooien in Rotterdam en Marseille op het programma.”